Joanna Krupa zdradziła, że w Hollywood popularne są tzw. „castingi kanapowe”. Ona sama nigdy by się na to nie zgodziła.

- Uprawiasz seks z producentem i dostajesz pracę. W życiu nie sprzedam duszy diabłu, by zrobić większą karierę. Na pewno byłabym sławniejsza w Stanach, gdybym się zdecydowała na karierę przez łóżko. Ja wierzę w Boga, jestem katoliczką i nigdy nie zgodzę się na niemoralne propozycje. Jak ktoś chce się ze mną spotkać w sprawie pracy, to od razu kieruję go do moich agentów – powiedziała gwiazda.