Jarosław Skiba nie żyje. Gdy zginął, na jego Instagramie dostępna była łamiąca serce relacja

Jarosław Skiba zginął w wypadku rowerowym w Hiszpanii. Trener gwiazd został śmiertelnie potrącony przez samochód, którego kierowca początkowo zbiegł z miejsca wypadku. Śmierć Jarosława Skiby pogrążyła w żałobie wiele postaci z show-biznesu, które pożegnały go w smutnych wpisach. Głos zabrał m. in. Mezo: Kilkanaście dni temu umawialiśmy się na trening... - napisał z niedowierzaniem. Muzyk dołączył do wspomnienia poruszające zdjęcie. Jarosław Skiba nie żyje. Mezo żegna przyjaciela Jarosław Skiba nie żyje. Zmarł tragicznie potrącony przez samochód. Hiszpańskie media informowały, że sprawca zbiegł z miejsca wypadku, jednak został zatrzymany przez policję niedługo później. Z informacji podanych przez eldiario.es, wiadomo, że kierowca był pijany i został zatrzymany "pod zarzutem zabójstwa będącego wynikiem lekkomyślności, opuszczenia miejsca zdarzenia oraz prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu". Zmarłego Jarosława Skibę pożegnała m. in. Joanna Jabłczyńska , która nie potrafi sobie wybaczyć, że podczas ostatniej rozmowy nie miała dla niego więcej czasu. Poruszeni śmiercią przyjaciela byli także Bartek Jędrzejak i Dorota Gardias. Smutny wpis opublikował także Mezo. On również miał zaplanowany wspólny trening ze sportowcem... Nie mogę w to uwierzyć. Nie potrafię tego przyjąć do wiadomości. Kilkanaście dni temu umawialiśmy się na trening po Twoim powrocie z Hiszpanii. Dopiero co ćwiczyliśmy nad Maltą. Truchtaliśmy nad Rusałką i snuliśmy sportowe plany. Dobry, życzliwy człowiek. Pasjonat. Jesteś na zawsze z moim sercu. 💔 Jarosław Skiba zginął w wypadku rowerowym w Hiszpanii. Został śmiertelnie potrącony przez pijanego kierowcę.- napisał Mezo na Instagramie ...