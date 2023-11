Gdy kilka miesięcy temu Joanna Racewicz rozstawała się z TVP, wiele osób twierdziło, że prędko nie zobaczymy jej znowu na wizji. Jak donosi najnowszy magazyn „Flesz", dziennikarka jednak dostała już nową posadę – od października będzie prowadzić w Polsacie poranny program „Nowy dzień”.

Będzie idealnie pasować do formuły tego programu. Przez lata pracowała w newsach, jednocześnie ma już spore doświadczenie w lifestyle’u, a na rynku nie ma zbyt wielu dziennikarzy, którzy umieją to tak zgrabnie łączyć. Ona to potrafi, ma też ogromne doświadczenie w pracy przed kamerą. Zaufano jej profesjonalizmowi – zdradziła „Fleszowi” osoba ze stacji.