Książę Harry i Meghan Markle to para, o której w ostatnim czasie jest bardzo głośno. A to za sprawą ich majowego ślubu, który oglądał cały świat. Od tego czasu media śledzą każdy krok tej pary, a zwłaszcza na językach wszystkich jest Meghan, której każda stylizacja jest szeroko komentowana. Z każdym tygodniem dowiadujemy się coraz więcej na temat związku pary. Ostatnio okazało się, że prywatnym stylistą Meghan jest Harry, który pomaga jej wybierać stylizacje na oficjalne wyjścia. Dużo mówi się też o ojcu Meghan, którego Harry prosił o to, żeby nie komentował ich życia, ale Thomas Markle nadal jest bardzo aktywny w mediach. Teraz z kolei głos zabrała przyjaciółka Meghan, Gina Nelthorpe-Cowne, która zdradziła, jak do siebie mówią Harry i Meghan!

Była agentka Meghan, Gina Nelthorpe-Cowne zdradziła, że aktorka i książę jak każda para mają swoje czułe przezwiska, których używają, gdy są sami. Ponoć Meghan zwraca się do księcia Harry'ego - "Haz". Z kolei on po prosto skraca jej imię i mówi do niej: "Meg". Okazuje się też, że przyjaciele księcia nie mówią do niego Harry, a Spike. Swojego czasu książę miał nawet konto w mediach społecznościowych, gdzie funkcjonował jako Spike Walls.

W sobotę Meghan obchodziła swoje 37-urodziny, ale zamiast na imprezie, spędziła je na weselu przyjaciół.

W weekend ślub brał Charlie van Straubenzee, jeden z najlepszych przyjaciół księcia.