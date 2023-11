Długo się zastanawiała, ale wreszcie wybrała imię dla swojego dziecka! Joanna Krupa zawsze była oryginalna. Potwierdzeniem tego są imiona, jakie wybrała dla dzieci. Przypomnijmy, że modelka aż do porodu nie chce poznać płci swojej pociechy. Dlatego na wszelki wypadek wybrała imię zarówno dla dziewczynki, jak i dla chłopca.

Joasia i Douglas długo się zastanawiali nad imieniem. Wreszcie zdecydowali, że jeśli będzie to chłopak, nazwą go James Dean, a jeżeli dziewczynka, to Amelie-Rose lub Sophia-Grace - mówi znajomy gwiazdy "Top Model" w rozmowie z "Fleszem".