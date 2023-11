Izabela Janachowska o ślubach wie wszystko. Od 2015 roku na antenie TVN Style prowadzi program „I nie opuszczę cię aż do ślubu”. Doskonale orientuje się w ślubnych trendach, zna się na ślubnej modzie, tradycjach i prezentach. Wie też… ile pieniędzy należy włożyć do ślubnej koperty! Często jest to problem, spędzający sen z powiek ślubnych gości. Jeśli i ty wybierasz się na ślub i nie wiesz, ile musisz podarować parze młodej, to koniecznie zobacz nasz materiał wideo i posłuchaj porad Izabeli Janachowskiej.

