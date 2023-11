3 z 4

Co ostatnio wydarzyło się w wątku Igi w "M jak miłość"? Serialowa Ula zakochała się w bandycie Bartku (Arkadiusz Smoleński), który po wyjściu z więzienia namówił ją na ucieczkę z Grabiny. Brat Bartka, Andrzej ( Tomasz Oświeciński) zarzuci mu, że niszczy Uli życie. Między braćmi dojdzie do bójki, Andrzej powie bratu, że nie są już rodziną. Co zrobi Ula?