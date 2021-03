Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego u Oprah odbił się echem na całym świecie. Sussexowie po raz pierwszy tak szczerze wypowiedzieli się na temat swojej decyzji o "megxicie" oraz powodów, które ich do tego skłoniły. Meghan zdecydowała się nawet na wstrząsające wyznanie, że chciała popełnić samobójstwo, gdy była w 5. miesiącu pierwszej ciąży.

Książę Harry w szczerej rozmowie z Oprah wyznał, że w pewnym momencie zaczął zauważać podobieństwa sytuacji, w której się znalazł wraz z żoną do historii swojej matki, księżnej Diany.

Moim największym zmartwieniem była powtarzająca się historia - powiedział wprost

Książę Harry bał się, że historia księżnej Diany się powtórzy?

Księżna Diana to dziś ikona, dramatyczna, ale wciąż świecąca gwiazda rodziny królewskiej. Księżna od samego wejścia w szeregi rodziny królewskiej musiała mierzyć się z ogromną krytyką i nagonką brytyjskiej prasy, która jak się uważa, pośrednio przyczyniła się do śmierci księżnej w 1997 roku. Podczas wywiadu u Oprah zarówno Harry jak i Meghan potwierdzili, że media miały fatalny wpływ na ich życie. Meghan musiała mierzyć się z coraz większą krytyką, która coraz częściej nosiła znamiona zwykłej zawiści. Meghan wspomina na przykład, że gdy Kate, żona Williama była fotografowana, gdy trzymała z czułością dłonie na swoim ciążowym brzuchu, była chwalona jako piękna i kochająca mama. Z kolei gdy do mediów trafiły zdjęcia Meghan, która wzorem każdej ciężarnej kobiety często trzymała dłonie na brzuchu, oskarżono ją o wyniosłość i próżność.

Meghan nie było łatwo poradzić sobie z ciągłą krytyką. Dodatkowo, gdy była w ciąży zaczęto prowadzić pertraktacje na temat tytułu jej dziecka. Obawiano się przyznania mu królewskiego tytułu z uwagi na to, że Archie mógł być czarnoskóry... Meghan przechodziła wówczas załamanie i pomału traciła wolę życia. Oliwy do ognia wciąż dokładały bezlitosne media. Podobnie było przecież w przypadku księżnej Diany, która także nie umiała poradzić sobie z nagonką wielkiej, medialnej machiny. Nic więc dziwnego, że Książę Harry zauważył podobieństwo między swoją żoną a ukochaną mamą:

Moim największym zmartwieniem była powtarzająca się historia. Nie mogę sobie wyobrazić, jak musiała się czuć [Diana], gdy sama przechodziła przez ten proces tyle lat temu. Dla nas obojga to było niewiarygodnie trudne.

Harry i Meghan zrezygnowali z obowiązków królewskich, płacąc za to wysoką cenę. Harry przyznał, że być może jego mama nie byłaby zadowolona z decyzji, jaką podjął, ale jest pewien, że chciałaby, żeby jej syn był szczęśliwy:

Myślę, że byłaby bardzo zła i smutna z powodu tego, jak wszystko się potoczyło. Ostatecznie jedyne, czego by chciała, to to, żebyśmy byli szczęśliwi. Myślę, że to przewidziała. Z pewnością czułem jej obecność przez cały ten proces.

Harry przyznał, że dopiero teraz, gdy jest po raz pierwszy niezależny, czuje się szczęśliwy. Ma obok swoją żonę, niedługo na świat przyjdzie ich drugie dziecko.

Naprawdę mi ulżyło. Jestem szczęśliwy, że mogę tu siedzieć i z tobą rozmawiać z moją żoną u boku - podsumował książę podczas wywiadu z Oprah.

Dla ich trojga życie w królewskiej rodzinie było zbyt trudne.

Gdzie obejrzeć wywiad z Meghan Markle i księciem Harrym u Oprah po polsku?

Wywiad Meghan Markle i księcia Harry’ego z Oprah Winfrey został wyemitowany przez amerykańską stację CBS w nocy z soboty na niedzielę 7 marca. Rozmowa małżeństwa Sussexów z tłumaczeniem na język polski zostanie wyemitowana w poniedziałek 8 marca o godzinie 20.30 na antenie TVN24. Po niej zaplanowany jest program specjalny.

Zobacz także: Książę Harry twierdzi, że rodzina królewska szykanowała Meghan, bo była zazdrosna! Nie uwierzycie, o co!

Meghan Markle i książę Harry po raz pierwszy od rezygnacji z obowiązków królewskich zdecydowali się na wywiad telewizyjny.

East News

Książę Harry w sytuacji, która spotkała jego oraz Meghan Markle dostrzegł podobieństwo do historii księżnej Diany, która zakończyła się tragicznie.