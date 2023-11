1 z 16

Kasia Kowalska, Michał Szpak, Feel, Natalia Szroeder, Margaret, Kasia Stankiewicz i Varius Manx oraz wiele innych gwiazd pojawiło się na Top of The Top Festival 2017 w Sopocie, który transmitowała TVN! W koncercie #ilove artyści zaśpiewali swoje największe hity o miłości. Widzowie mogli więc usłyszeć m.in. "Ruchome Piaski" Varius Manx, "Color of Your Life" Michała Szpaka, "Królową Łez" Agnieszki Chylińskiej czy "Antidotum" Kasi Kowalskiej.

Kto wypadł najlepiej? Swoją stylizacją uwagę przyciągała Kasia Stankiewicz (sukienka Robert Czerwik Design) oraz oczywiście Michał Szpak.

