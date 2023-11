W minioną sobotę Joanna Krupa wyszła za mąż! Ceremonia odbyła się w Krakowie. Na ślubie gwiazdy pojawiła się jej rodzina i przyjaciele, ale wśród gości zabrakło Edyty Górniak! Czyżby ich przyjaźń już się zakończyła?

Doniesień na temat nieobecności Edyty było tak wiele, że głos zabrała wreszcie Joasia:

Jestem bardzo oburzona, to, co teraz się dowiedziałam, co piszecie na temat Edyty Górniak i mnie. Po pierwsze ona jest moją bardzo bliską przyjaciółką, nie mam żadnego żalu do niej, że nie była na ślubie. Już to mówiła kiedyś, że nie da rady przyjść. Ja i moja rodzina ją bardzo kochamy, traktujemy ją jak moją rodzinę. Jak macie coś do pisania, proszę zadzwońcie do mnie - powiedziała na swoim Instagramie.