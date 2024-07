1 z 8

Kwiaty to jeden z najmocniejszych trendów tego lata. Kwietne wzory pojawiły się w tym sezonie na ubraniach, butach i torebkach, a nawet na… okularach. Ostatnio w takich okularach pojawiła się Agnieszka Chylińska. A wszystko zaczęło się od modelu z kolekcji Dolce&Gabbana ozdobionego drobnymi kwiatuszkami. Nosiły go m.in. Maryla Rodowicz i Justyna Steczkowska. Świetnie pasował do ich letnich stylizacji. Potem kwiatowy trend zaczęły naśladować inne marki. Okulary Dolce&Gabbana nie należą do najtańszych (te, które wybrała Justyna Steczkowska i Maryla Rodowicz kosztuje 3470 zł), ale to nie problem. Znaleźliśmy dla was równie atrakcyjne propozycje!

Co sądzicie o tym trendzie? Przetrwa do jesieni?