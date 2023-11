Reklama

Za nami siódma edycja prestiżowej imprezy "Flesz Fashion Night". Po raz kolejni czołowi polscy projektanci zaprezentowali swoje kolekcje. Dziewięciu artystów wybrało także swoje muzy, które zainspirowały ich do stworzenia unikatowych dzieł.

Małgorzata Kożuchowska od lat przyjaźni się z Maciejem Zieniem, dlatego projektant to właśnie ją zaprosił do wspólnej pracy. Czy wiecie, jak poznali się pozostali artyści i ich muzy? Niektóre z tych spotkań zaważyły na reszcie ich życia! Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co wyznały nam gwiazdy!

Ta impreza na długo zapadnie w naszej pamięci!