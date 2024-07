Konkurs Miss Polonia od wielu już lat jest liderem jeśli chodzi o imprezy wyłaniające najpiękniejszą Polkę w danym roku. Ostatnio jednak na idealnym wizerunku Biura Miss pojawiła się rysa w postaci afery z Małgorzatą Herde, która pełnił tam funkcję Dyrektor Generalnej. Przypomnijmy: Szok! Biuro Miss Polonia też zwolniło Herde

15 lutego br. miał odbyć się kolejny finał wyborów Miss Polonia, a Paulina Krupińska szykowała się już do oddania korony. Niestety, tak się nie stanie, przynajmniej na razie. Jak poinformował Zarząd Biura Miss Polonia, gala finałowa została przełożona na nieokreślony jeszcze termin. Czy ma to jakiś związek ze zwolnieniem Małgorzaty Herde? Można tylko spekulować, ale z pewnością skandal związany z byłą już menadżerką gwiazd i Dyrektor Generalną konkursu nie mógł nie odbić się negatywnie na przygotowaniach do gali, jak i całym wizerunku Miss Polonia.



Mając na celu najwyższy poziom Gali Finałowej Miss Polonia 2013, która miała się odbyć 15 lutego 2014r. w Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, postanowiliśmy przesunąć jej termin. Przepraszamy za zaistniałą sytuację i będziemy Państwa informować na bieżąco w kwestiach przygotowań do finału. Liczymy na Państwa wyrozumiałość - czytamy w oświadczeniu Zarządu Biura Miss Polonia.

Miejmy nadzieję, że sytuacja szybko się wyjaśni i już niebawem poznamy Miss Polonia 2013!

