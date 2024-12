Faustyna Martyniuk, żona Daniela Martyniuka, kolejny raz zabrała głos w sprawie narastającego konfliktu z teściową, Danutą Martyniuk. W swojej ostatniej wypowiedzi jasno zaznaczyła, że dla niej najważniejsze jest dobro jej dziecka, a nie rodzinne kłótnie i manipulacje.

Żona Daniela nie ukrywa, że publiczne oskarżenia i ingerencje w jej życie prywatne mocno ją dotykają, ale skupia się na tym, co dla niej najważniejsze, czyli nienarodzonym dziecku.

Relacje w rodzinie Martyniuków od dłuższego czasu przyciągają uwagę mediów. Spór pomiędzy Faustyną a Danutą Martyniuk jest kolejnym etapem publicznych konfliktów w tej znanej rodzinie. Publiczne oskarżenia, nieporozumienia i ultimatum postawione Danielowi sprawiają, że napięcie w rodzinie wciąż rośnie. Syn gwiazdora disco polo kilka dni temu znalazł się w centrum medialnego skandalu, po tym jak do sieci wrzucił nagranie, na którym w niewybrednych słowach zwraca się do ojca - Zenona Martyniuka.

Wideo szybko rozeszło się po sieci, a na reakcję Danuty Martyniuk nie trzeba było długo czekać. W wywiadach dla "Faktu" i "Pudelka", żona Zenona Martyniuka przyznała, że "jego trzeba leczyć" i postawiła synowi ultimatum - "albo się pójdzie leczyć, albo się od niego całkowicie odcinamy i zrywamy kontakty". Danuta dodała również, że: "Trudno się z tym pogodzić, ale trzeba to głośno powiedzieć. Daniel to narkoman i ćpun. Nie będę już owijać w bawełnę". Danuta Martyniuk w niewybrednych słowach miała wypowiadać się również o swojej synowej, a na reakcje Faustyny nie trzeba było długo czekać. Żona Daniela na Instagramie opublikowała oświadczenie.

Od czerwca Daniel zablokował teściowej numer w moim telefonie, bo wiedział, że mieszasz w naszym małżeństwie. Dzwoniłaś do niego, do mojej mamy i reszty rodziny. Daniel się mnie boi? Tutaj to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Daniel w mojej rodzinie poznał spokój. Chcesz pomóc synowi? Proszę bardzo, co jeszcze medialnie opowiesz, żeby mu pomóc? Może o jego dzieciństwie ? Całe życie myślałam, że pomoc wygląda inaczej niż medialny szum i hejt

W tych trudnych okolicznościach Faustyna Martyniuk ... ogłosiła, że jest w ciąży! W oświadczeniu na InstaStories podkreśliła, że obecnie jest zajęta swoim zdrowiem i zdrowiem maluszka:

Żona Daniela podkreśliła, że dla niej najważniejsze jest dobro jej nienarodzonego dziecka.

Jeszcze raz powtórzę, nie wciągniesz mnie w to, możesz manipulować ludźmi, ale nie mną, przejdę ten stan ciąży w spokoju. A jak tak Ci się chce zwierzać, to może powiedz, gdzie przybywałaś od 24 do 26 września 2024 r. jako żona, matka i babcia? Kończę to, bo moje dziecko jest ważniejsze dla mnie niż teściowa. Mam nadzieję, że kiedyś wyjdzie na jaw, gdzie przebywałaś i ludzie zrozumieją co się tu dzieje

