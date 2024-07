1 z 5

Anna Lewandowska ma poważne powody do złości! Ktoś podszył się pod jej mamę, Marię Stachurską i założył konto na Instagramie pod jej nazwiskiem! Co więcej - pojawiają się tam prywatne zdjęcia z życia Ani, m.in. ślubu, ale także ze spacerów z małą Klarą. Gwiazda namawia wszystkich do zgłaszania tego konta, aby szybko zostało usunięte.

Anna Lewandowska walczy z fałszywym kontem mamy na Instagramie

Fałszywy profil pani Marii Stachurskiej, mamy Anny, obserwuje już ponad 1,600 osób. Wszyscy do tej pory myśleli, że to jej prawdziwe konto - świadczyły o tym zdjęcia, które do tej pory nie pojawiły się nigdzie indziej. Na szczęście trenerka szybko zareagowała. Pod jednym z nich napisała:

Radzę usunąć to konto!!!!! To już bezczelne podszywać się pod kogoś!!! - pisze Ania.

Pod innymi zdjęciami zachęca obserwatorów do zgłaszania tego konta administratorom. Jesteśmy pewni, że dzięki takiej reakcji fałszywy profil szybko zniknie.

