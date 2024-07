1 z 7

Ewa Mielnicka wybiera suknię ślubną

Ewa Mielnicka pojechała do Londynu, by wybrać suknię ślubną! Miss Polski 2014 już wkrótce stanie na ślubnym kobiercu. Przed nią zatem wybór najważniejszej kreacji w życiu! W salonie sukien ślubnych w Londynie Ewa uważnie oglądała różne modele sukienek, by wybrać tę najbardziej właściwą. Czy modelka zdecyduje się na klasyczną kreację z rozkloszowanym dołem? A może zechce podkreślić zgrabną sylwetkę fasonem syreny lub eksponować nogi w krótkiej sukni? Jedno jest pewne - Ewa Mielnicka opuściła salon z suknią. Czy to będzie właśnie ta, w której już wkrótce Miss wyjdzie za mąż?

