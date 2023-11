1 z 4

W tak eleganckim wydaniu Ewa Farna nie pokazywała się już dawno! Piosenkarka pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu w niebieskim komplecie z bardzo odważnym dekoltem, który podkreślił jej kobiece wdzięki. Look Ewy uzupełniły złote sandałki i mała torebka w błękitnym kolorze. Artystka podczas imprezy Polsatu promowała nowe show „Śpiewajmy razem. All Together Now” w którym jest przewodniczącą jury.

Zobaczcie stylizację Ewy Farnej z ramówki Polsatu! W tej kreacji wygląda zjawiskowo!

