Ewa Farna ma słabość do mężczyzn z kręconymi włosami? Patrząc na męża piosenkarki chyba nikt nie może mieć wątpliwości, że panowie z długimi, kręconymi włosami są w jej typie. Ewa Farna udowodniła to podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Artystka przed naszą kamerą zdradziła, na którego przystojniaka z imprezy zwróciła uwagę... Posłuchajcie, co powiedziała nam Ewa Farna! Piosenkarka, którą już wkrótce zobaczymy w programie "Śpiewajmy razem. All Together Now" zdradziła nam, czy w jej związku pojawiła się zazdrość!

Ewa Farna z mężem.