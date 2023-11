Jak Ewa Farna reaguje na komentarze dotyczące jej wyglądu? Polsat SuperHit Festiwal już za nami. Na wielkiej muzycznej imprezie nie zabrakło największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, a wśród nich właśnie Ewy Farnej. Piosenkarka nie tylko zaśpiewała swoje przeboje, ale również poprowadziła jeden z koncertów. My także byliśmy na festiwalu w Sopocie i postanowiliśmy zapytać Ewę o to, jak reaguje na komentarze dotyczące jej figury. Artystka należy do grona gwiazd, które mogą pochwalić się kobiecymi kształtami i nie wstydzą się swojego ciała, które nie jest w rozmiarze XS. Jak Ewa Farna komentuje krytyczne uwagi dotyczące jej wyglądu?

Ewa Farna na festiwalu w Sopocie.