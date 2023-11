Reklama

Ewa Farna ma do siebie dystans i za to ją uwielbiamy! Wokalistka nie traktuje poważnie uwag na temat swojego wyglądu, a do uwag dotyczących jej wagi podchodzi z uśmiechem. Tym razem umieściła w sieci swoje najbardziej przerobione zdjęcie z 2013 roku.

Grafik najwyraźniej lubi róż i... nie przepada za wizerunkiem piosenkarki. Ewa jest w szoku, bo jak sama przyznaje sama siebie nie poznała. Zdjęcie zostało tak bardzo przerobione, że Farna wygląda jak zupełnie inna osoba!

fot. Instagram

Fuuuuu. Ktoś przegiął. Ewka bez retuszu wyglądasz świetnie Najbardziej mi się w tobie podoba twój dystans do siebie. Ewcia naturalna jest o wiele ładniejsza... Straszne to zdjęcie...milion razy lepiej wyglądasz bez retuszu - piszą rozbawieni i zniesmaczeni fani.

Tak wygląda Ewa Farna w naturalnym wydaniu! Wygląda zdecydowanie lepiej!

