Mamy występ Kasi Moś na finale preselekcji na Ukrainie! Jak wypadła polska reprezentantka? Zanim wokalistka zaśpiewa na finale Eurowizji 9 maja musi odwiedzić kilka krajów, w których zaprezentuje swój utwór "Flashlight". W sobotę gwiazda była gościem na koncercie na Ukrainie finalizującym preselekcje. Artystka poradziła sobie znakomicie! Uwagę przyciągała też jej sukienka. Krótka mini w kolorze cielistym na dole zwieńczona tiulowym trenem. Czy Kasia Moś ma szansę wygrać Eurowizję?

Występ Kasi Moś na Ukrainie podczas finału preselekcji

Kasia Moś to niezwykle utalentowana wokalistka. Podczas preselekcji w Polsce artystka zdobyła głosy wszystkich jurorów, a w połączeniu głosów widzów dało jej to możliwość wyjechania do Kijowa w maju. Zanim jednak to nastąpi przed Kasią Moś mnóstwo pracy. Za nią pierwszy zagraniczny występ, ale czeka na nią jeszcze kilka koncertów w innych europejskich krajach. Mamy nadzieję, że poradzi sobie równie dobrze, co podczas sobotniego występu.

Występ Kasi Moś podczas finału preselekcji na Eurowizji

Czy Kasia Moś ma szansę zajść daleko podczas finału Eurowizji?