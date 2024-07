Edyta Górniak jurorem w popularnym show telewizyjnym? Plotkowano, że za kilka miesięcy obejrzymy ją w show "Mam talent!", w którym zastąpi Agnieszkę Chylińską. Tymczasem okazuje się, że Edyta Górniak rzeczywiście ma szanse zasiąść w jury, ale zupełnie innego programu.

Reklama

Jak donosi najnowsze "Party", stacja TVN ma zamiar w przyszłym roku reaktywować "X Factor", a w jego odświeżonym składzie widzi właśnie Górniak! Dlaczego? Bo udział wokalistki każdemu show gwarantuje nie tylko emocje, ale też wysoką oglądalność.

Obecnie Edyta koncertuje, a jej kalendarz jest zapełniony do końca roku. Poza tym Edyta zdecydowała się przedłużyć trasę koncertową "Love 2 Love" - m.in. o występ na warszawskim Torwarze, gdzie zaśpiewa 20 listopada. Przyszły rok ma jeszcze wolny, więc przyjęcie oferty TVN nie kolidowałoby z jej innymi projektami. Niewykluczone jednak, że wcześniej, bo już jesienią, Edytę Górniak ponownie zobaczymy w fotelu jurora "The Voice of Poland", choć oficjalne umowy nie zostały jeszcze podpisane. Mówi się, że artystka ma być też jedną z głównych gwiazd tegorocznego festiwalu w Opolu.

Zobacz także: Edyta Górniak mogła zaśpiewać z Prince'm

Zobacz także

Edyta Górniak ma szansę zasiąść w jury "X-Factor".

ONS

Reklama

Edyta Górniak będzie dojeżdżać do Warszawy z Krakowa, gdzie mieszka od kilku miesięcy z synem Allanem.