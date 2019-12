Edyta Górniak pozuje prawie nago! Tak odważnego zdjęcia nie pokazała już dawno

Edyta Górniak zamieściła na swoim Instagramie bardzo odważne zdjęcie! W tak zmysłowym wydaniu fani artystki nie widzieli już dawno i nie kryją przy tym zachwytu! W komentarzach pod fotografią piosenkarki wylała się prawdziwa lawina komplementów! Dlaczego zdjęcie Edyty Górniak wywołało aż takie zainteresowanie? Koniecznie sprawdźcie!

Edyta Górniak od kilku tygodni jest gwiazdą programu "My Way", w którym można śledzić poczynania artystki podczas kursu na prawo jazdy. Oprócz samych efektów szkolenia piosenkarki widzowie mogą również dowiedzieć się nieco więcej o prywatnym życiu artystki. Podczas jazdy wokalistka opowiadała między innymi o swoim synu Allanie, a nawet poruszyła temat jej małżeństwa z Dariuszem K.

Oprócz autorskiego programu artystki, poczynania gwiazdy można śledzić na jej profilach w mediach społecznościowych. Piosenkarka często dzieli się ze swoimi fanami wydarzeniami z jej życia. Tym razem Edyta Górniak dodała jednak zdjęcie, które rozgrzało wszystkich do czerwoności! Wokalistka opublikowała fotografię, na której jest w samych majtkach, a nagi biust zakrywa jedynie ręcznikiem. Wielbiciele artystki od razu zaczęli komplementować gwiazdę w komentarzach pod postem!

- Edi... no weź ♥️ Jesteś taka piękna, nie chciałabyś się podzielić trochę urodą ?

- Bardzo zmysłowe. Ładne. 😍 Kto zrobił zdjęcie? 👀🙈😉

- Patrzysz i nie wierzysz 😍 Mimo upływającego czasu Twoja uroda jest wciąż tak unikalna i wyjątkowa. A może to po prostu Twoje Serce odzwierciedla jak wyglądasz, Edi? 😘 You are so beautiful, like a dream... ❣

- Jak ja bym chciała wyglądać tak jak Pani w tym wieku ❤️❤️ - czytamy w komentarzach.