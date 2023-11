Edyta Górniak ofiarą molestowania? Piosenkarka w poruszającym wywiadzie opowiedziała o trudnych chwilach sprzed lat. Piosenkarka w rozmowie z "Faktem" wspomina światowej sławy muzyka, który zaskoczył ją swoim natarczywym zachowaniem. Okazuje się, że po sukcesie na Eurowizji Edyta Górniak wpadła w oko samemu Prince'owi! Nieżyjący już wokalista zaproponował Polce spotkanie sam na sam... Jak zachowanie Prince'a wspomina Edyta Górniak?

Edyta Górniak nie ukrywa, że była przerażona zachowaniem Prince'a. W rozmowie z Faktem opowiedziała o jego zaskakującej propozycji.

Mogłam być ofiarą Prince'a, który miał mi zrobić singiel. Zaprosił mnie do studia pod warunkiem, że nikt inny tam ze mną nie przyjdzie. Wydało mi się to bardzo dziwne, więc dałam mu kosza. On był zawsze bardzo sensualny i seksualny, używał erotycznych podtekstów, więc jako 22-letnia dziewczyna po prostu się go bałam- przyznała Edyta Górniak.

Piosenkarka nie ukrywa, że postawa Prince'a wzbudziła w niej podejrzenia nie bez powodu. Okazuje się, że Edyta już w dzieciństwie była molestowana!

Byłam w dzieciństwie molestowana, więc tym bardziej bałam się sytuacji, która mogłaby ponownie do tego doprowadzić. Wiedziałam, że taka wielka gwiazda jak on może mnie mnie onieśmielić i sprawić, że trudniej będzie mi się wyswobodzić- zdradziła w rozmowie z Faktem. Niestety doświadczyłam molestowania od ludzi, którzy nadal funkcjonują w polskim show-biznesie. Dzięki Bogu potrafiłam się ochronić i do niczego poważniejszego nie doszło. Co prawda czasem musiałam uciekać po ciemnych ulicach w mieście, którego nie znałam. Jest to bardzo upokarzające...