Dziś mija 10 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. Znaleziono ślady krwi i zabetonowany kanał. Będzie przełom? 

Dziś mija dokładnie 10 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. To jedna z najgłośniejszych i najtrudniejszych zagadek kryminalnych ostatniej dekady. W nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku 19-latka wyszła na imprezę i już nigdy nie wróciła do domu. Ślad za nastolatką urywa się przy gdańskiej plaży. Pytanie "Co się stało z Iwoną Wieczorek?" do dziś pozostaje bez odpowiedzi, a teorii jest wiele, m. in. że została zamordowana, porwana, czy uciekła.

Kilka dni temu wznowiono poszukiwania ciała Iwony Wieczorek na gdańskich działkach. W mediach pojawiły się nowe szokujące informacje:

Natrafiono na pojemnik, w którym najprawdopodobniej rozpuszczono coś w kwasie - powiedział Janusz Szostak, prezes Fundacji na Tropie

Czy tajemnica zaginięcia Iwony Wieczorek wreszcie się wyjaśni?

Czy nadejdzie przełom w poszukiwaniach Iwony Wieczorek?

Fundacja Na Tropie, której prezesem jest Janusz Szostak, wznowiła poszukiwania Iwony Wieczorek. 13 lipca 2020 roku wszczęto przeszukanie działek między ulicą Hallera a alejami Macieja Płażyńskiego w Gdańsku. Teren sprawdzano georadarem. Znaleziono kości na głębokości 1,5 metra, jednak okazały się zwierzęce. 14 lipca sprawdzono również sąsiednią działkę, która już w 2016 roku została wskazana przez Janusza Szostaka. Już wówczas znaleziono tam ślady krwi.

Na sąsiedniej działce wskazałem policji w 2016 r. garaż i pomieszczenie gospodarcze, które zostały wtedy przeszukane. Policja pobrała tam mnóstwo próbek krwi. Były one na narzędziach, meblach, szafkach i ubraniach. Wtedy jednak nie byłem tam w środku, bo mnie nie dopuszczono. Teraz za zgodą obecnych właścicieli garażu przejrzeliśmy to wnętrze. Okazało się, że wciąż jest tam wiele śladów krwi. - powiedział w rozmowie z TVP Info

Ślady krwi to jednak nie wszystko. Znaleziono również zabetonowany kanał, o którego istnieniu prezes Fundacji Na Tropie, zajmujący się sprawą Iwony od lat, nie wiedział. Nie odnotowano tego również w aktach.

Taki kanał w miejscu, gdzie wszędzie znajdują się ślady krwi, budzi wiele pytań. Być może miejsce to posłużyło do ukrycia zwłok. Ciało mogło zostać zakopane pod kanałem, a potem zalane betonem. Policja powinna nawiercić beton i pobrać próbki do analizy.

Szostak zaznaczył też, że georadar wskazał dwa punkty niezgodne ze strukturą betonu.

Najchętniej sami nawiercilibyśmy ten kanał. Ale nie mamy takiego prawa, bo to prywatna własność. Swoje uwagi związane z tym miejscem przekazałem policjantom, to od nich zależy, czy garaż zostanie sprawdzony pod tym kątem. W środę przeszukaliśmy także kolejne pomieszczenia na sąsiedniej działce, w tym piwnicę oraz okoliczne studzienki i zakopane w ziemi zbiorniki na wodę. Pomagała na w tym ekipa Zintegrowanej Służby Ratowniczej z Jaszowic i Wodnego Pogotowia Ratunkowego. Zainteresowały mnie także pojemniki po silnym środku żrącym, jest ich bardzo wiele na posesji. Natrafiliśmy także na duży pojemnik, w którym prawdopodobnie rozpuszczano coś w kwasie.

Myślicie, że sprawa Iwony Wieczorek zostanie rozwiązana i przyniesie mamie zaginionej nastolatki prawdę o tym, co przed 10 laty spotkało jej córkę?

Chciałabym, żeby osoba, która przyczyniła się do zaginięcia Iwony, przestała milczeć. Żeby powiedziała prawdę. Tak jak mówiłam - to jak po tylu latach znajdę tę moją Iwonę, jest mi obojętne. Tylko chciałabym wiedzieć. Oczywiście radość będzie przeogromna, gdy się okaże, że ona żyje. Ale gdy się znajdzie martwa, to z ciężkim sercem powiem te straszne słowa: „no to trudno”. Ale przynajmniej będę wiedziała, że koszmar się dla mnie skończył - mówiła Iwona Wieczorek, mama zaginionej w rozmowie z Gazetą.pl

Mija 10 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. Czy najtrudniejsza zagadka kryminalna ostatniej dekady znajdzie swoje rozwiązanie?