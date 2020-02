Jak wygląda mąż Doroty Wellman? Gwiazda TVN wspierała go na wyjątkowym wernisażu

Dorota Wellman towarzyszyła swojemu mężowi na wernisażu jego zdjęć! Wiedzieliście, że mąż prowadzącej "Dzień Dobry TVN" jest cenionym fotografem? Dorota Wellman należy do grona gwiazd, które rzadko pojawiają się na oficjalnych imprezach i nie pozują ze swoim partnerami na czerwonych dywanach. Teraz jednak para zrobiła wyjątek i pojawiła się razem na wernisażu zdjęć Krzysztofa Wellmana, który od lat fotografuje gwiazdy na planach filmowych.

Dorota Wellman już od lat jest uznawana za jedną z najpopularniejszych i najsympatyczniejszych gwiazd TVN. I chociaż prowadząca DDTVN niezbyt często bierze udział w oficjalnych imprezach, to nie unika rozmów o swoim życiu prywatnym. Jakiś czas temu zdradziła, czy jest zazdrosna o swojego męża!

Gdybym miała być zazdrosna o męża, który fotografuje piękne aktorki, to bym się powiesiła. Nie mam czasu na zazdrość. Mam zaufanie do męża, a jeśli coś ma się zdarzyć, to się i tak zdarzy. Poza tym, jestem naprawdę głęboko przekonana, że drugiej takiej jak ja nie będzie mieć- zdradziła w rozmowie z "Show".