W ostatnim odcinku show Kuby Wojewódzkiego zabrakło Wodzianki. Zamiast Dominiki w studio pojawiła się Magdalena Cielecka, a w internecie pojawiły się plotki, że nie była to jednorazowa akcja showmana i nie zobaczymy już półnagiej Wodzianki podającej wodę gwiazdom. Przypomnijmy: Kuba ma nową Wodziankę. Zasiewska straciła pracę?

Zasiewska była ulubienicą Wojewódzkiego, więc wydawało się, że ojciec jej medialnej kariery nie pozbawi jej pracy. Co na to sama Dominika? W rozmowie z AfterParty.pl potwierdziła, że na razie nie zobaczymy jej w programie Kuby, ale być może wróci na antenę. Spowodowane jest to... rozpoczęciem treningów do wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami" - przynajmniej tak twierdzi sama Zasiewska. Jeśli wierzyć słowom Wodzianki, jest ona pierwszą potwierdzoną uczestniczką oczekiwanego show. Warto jednak pamiętać, że ulubienica Kuby lubi droczyć się z mediami, więc jej zapowiedź trzeba traktować raczej z przymrużeniem oka.

To prawda - na razie nie będzie mnie w programie Kuby. Dlaczego? Zaczynam treningi do "Tańca z Gwiazdami". Na razie nic więcej na ten temat nie chcę mówić - zdradziła w rozmowie z AfterParty.pl Dominika.

Wodzianka w "Tańcu z Gwiazdami" to dobry wybór producentów? Lepsza niż Natalia Siwiec?

