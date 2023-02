Dominika Gwit bez wątpienia jest jedną z najsympatyczniejszych gwiazd w polskim show-biznesie i od lat udowadnia, że ma ogromny dystans do siebie. W mediach społecznościowych aktorka wspiera nurt body positive i od czasu do czasu znajduje się na celowniku paparazzi. Tak było tym razem! Zobaczcie, jak wygląda dawno niewidziana Dominika Gwit. Zamyślona Dominika Gwit przemierza Warszawę! Dominika Gwit na co dzień spełnia się na deskach teatru, gdzie najczęściej można ją zobaczyć. Ostatnio jednak aktorka przechadzała się po ulicy Mokotowskiej w Warszawie i została zauważona przez paparazzi. Gwiazda tym razem postawiła na klasyczną stylizację z biało-czarnym płaszczem w roli głównej i zaskoczyła bogatą mimiką twarzy, jaką zdążyła zaprezentować podczas krótkiej przechadzki. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Dominika Gwit nie chciałaby powtórzyć udziału w show! "Dużo mnie to kosztowało" Aktorka po tym, jak zerknęła na swój telefon udała się do zamówionej taksówki. Wcześniej jednak zwróciła uwagę na obiektyw fotoreporterów, którzy śledzili Dominikę Gwit. Gwiazda, jak tylko zobaczyła paparazzi stojących po drugiej stronie ulicy, natychmiast promiennie się uśmiechnęła. Dominika Gwit po raz kolejny pokazała, że ma dystans do siebie . Tak trzymać!