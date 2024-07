Zakończył się proces Dody w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie z 2012 roku o obrazę uczuć religijnych. Wokalistka została skazana przez sąd na grzywnę w wysokości 5 tys. złotych. Dziś wyrok nie był dla niej przychylny, jednak jak zapowiadała, nie podda się sprawię skieruje Strasburga!

Na reakcję piosenkarki na wyrok Trybunału nie trzeba było długo czekać. Artystka nie pojawiła się w sądzie, jednak proces relacjonowała na swoim Facebooku. Gwiazda sugeruje... ustawienie wyroku!

30 min czytać uzasadnienie ?;)) chyba ktoś miał to napisane wcześniej ;) miłego dnia kochani!

Ciekawe, co będzie dalej...

Posted by Doda on 6 października 2015