Ostatnio Doda ma wiele na głowie - przygotowuje się do wydania długo zapowiadanej płyty DVD oraz teledysku do utworu 'High Life". Jak wiadomo u artystki wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, co wymaga mnóstwa pracy. Przed burzą w życiu zawodowym wokalistka zawsze ładuje baterie. Zdjęciami z wakacji chwali się swoim fanom za pośrednictwem Instagrama.

Tym razem nie jest inaczej. Doda zrobiła fanom małą niespodziankę - wrzuciła kilka zdjęć z wakacji na jednej z egzotycznych wysp, prawdopodobnie na Kubie. Poza płytą i teledyskiem, gwiazda przygotowuje się również do występu na gali "Niegrzeczni 2014", która już 12 lutego. Wydarzenie 23 lutego transmitować będzie telewizja Polsat.

Też chcielibyśmy trochę słońca w Polsce! ;)

