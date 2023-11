Reklama

Wielkimi krokami zbliża się koncert pod hasłem "Artyści przeciw nienawiści". Odbędzie się już 27 lutego w Łodzi. Na scenie pojawi się ponad 70 gwiazd, w tym m.in. Maryla Rodowicz, Bajm, Marina, Perfect, Doda oraz Justyna Steczkowska. Co ciekawe, Doda na samym początku zaprosiła do współpracy Steczkowską, z którą przez lata miała konflikt. Czy panie wykonają wspólnie jakiś utwór i zakopią tym samym topór wojenny? Doda zdradziła nam co nieco na ten temat... Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej na temat tego wyjątkowego koncertu!

POLECAMY: Doda zadała szyku na urodzinowym koncercie! Spójrzcie tylko na kreację gwiazdy

Doda chce, aby koncert "Artyści przeciw nienawiści" był wyjątkowy

East News

Reklama

Czy Justyna Steczkowska wystąpi z nią na scenie?