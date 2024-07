Kilka tygodni temu Doda niespodziewanie oznajmiła, że nagrała teledysk do utworu "Electrode", który pochodzi z płyty "7 pokus głównych" wydanej już niemal 2 lata temu. Zapowiedziała, że jako pierwsza artystka na świecie wystąpi w nim jako syrena, a to pociągnęło za sobą lawinę kontrowersji i porównań do Lady Gagi. Przypomnijmy: Doda skopiowała Gagę? Wiemy jak jest naprawdę

Wokalistka nagrywała klip w tajemnicy, przygotowując się do tego przez wiele tygodni. Sprowadziła prosto z Hollywood rybi ogon, w którym występowały syreny w filmie "Piraci z Karaibów", chodziła na treningi, aby jak najlepiej pływać z 30-kilogramowym ogonem i godnie wcielić się w rolę tajemniczej syreny.

Oczekiwanie w atmosferze kontrowersji związanych z teledyskiem sprawiło, że "Electrode" to jedna z gorętszych premier tej wiosny. Klip w końcu ukazał się w internecie i można go obejrzeć poniżej. Spełnia oczekiwania?

