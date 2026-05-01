W ostatnim odcinku "Farmy" zwycięstwo w pojedynku odniosła Agnieszka, a o dalszym losie Pauliny i Oli zadecydowali pozostali uczestnicy. Ostatecznie to Ola musiała pożegnać się z programem i zakończyć swoją przygodę. Taki obrót wydarzeń nie wszystkim widzom przypadł do gustu - w sieci szybko pojawiły się skrajne i pełne emocji komentarze.

Emocjonujący odcinek "Farmy"

W ostatnim odcinku "Farmy" emocji nie brakowało od samego początku. Uczestnicy spekulowali, kogo Paulina wskaże do pojedynku – ostatecznie, mimo wahań, zdecydowała się nominować Agnieszkę, co nie było dużym zaskoczeniem dla pozostałych. W wymagającym starciu, polegającym na przerąbaniu grubego pnia, najlepiej poradziła sobie właśnie Agnieszka, zapewniając sobie bezpieczeństwo.

O dalszym losie Pauliny i Oli zadecydowało głosowanie farmerów. Choć początkowo to Paulina otrzymała pierwsze głosy, ostatecznie to Ola - bliska sojuszniczka Agnieszki - musiała pożegnać się z programem. Decyzja uczestników wywołała spore poruszenie wśród widzów, a w sieci pojawiło się wiele skrajnych opinii na temat wyniku tego odcinka.

Widzowie podzieleni decyzją farmerów

Choć wielu widzów przyjęło decyzję farmerów ze zrozumieniem i uznało ją za uzasadnioną, nie zabrakło również głosów sprzeciwu. Część internautów otwarcie przyznała, że ich zdaniem to Agnieszka powinna pożegnać się z programem, a nie jej bliska sojuszniczka. W sieci szybko rozgorzała burzliwa dyskusja, pełna emocji i podzielonych opinii. Widać wyraźnie, że im bliżej finału, tym napięcie wśród widzów rośnie, a każdy werdykt budzi coraz większe kontrowersje.

Powinna odpaść Agnieszka

Szkoda, że nie Agnieszka

Słaba decyzja czytamy w komentarzach.

