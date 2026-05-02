Jakub Łopatka został ojcem. Aktor znany z "Na dobre i na złe" razem z żoną przekazał światu radosną nowinę w mediach społecznościowych. Choć w ostatnich miesiącach postawili na prywatność, przy takiej okazji nie szczędzili swoim obserwatorom ani szczegółów, ani fotografii przedstawiających ich pierwszy tygodnia życia z nowonarodzoną pociechą.

W lutym 2026 roku Jakub Łopatka i Aleksandra Pałka-Łopatka poinformowali w mediach społecznościowych, że spodziewają się dziecka, ale bez wchodzenia w szczegóły. Nie było wtedy mowy ani o płci, ani o terminie porodu.

Tym większe zaskoczenie wywołało to, co aktor pokazał dopiero teraz. Jakub Łopatka ujawnił, że ich dziecko jest już na świecie, a informację o narodzinach rodzice zatrzymali dla siebie przez około dwa miesiące. Zamiast długich wyjaśnień pojawiły się poruszające kadry z nowej codzienności oraz konkretny opis. Dumni rodzice powitali córkę o imieniu Klara dokładnie 20 marca 2026 roku.

Na ujęciach widać m.in. stópki noworodka, rodzinne spacery w wiosennej scenerii oraz świętowanie pierwszego miesiąca życia Klary z symbolicznym ciastem i świeczką w kształcie cyfry jeden.

Jakub Łopatka i Aleksandra Pałka-Łopatka należą do grona par, które łączą życie prywatne z tym zawodowym. Oboje występują w serialu "Na dobre i na złe". Wiadomo również, że małżeństwem są od 2021 roku. Przez długi czas konsekwentnie trzymali balans między tym, co pokazują publicznie, a tym, co zostawiają wyłącznie dla siebie. Jak widać, podzielenia się ze światem tak wielką radością nie mogli sobie odmówić.

W mediach społecznościowych parę aktorów natychmiastowo zalała fala gratulacji.

Gratulacje dla rodziców.

Gratulacje Kochani!!! piszą internauci.

Nie zabrakło też komplementów wybranego dla córeczki imienia.

Kuba, Ola piękne imię wybraliście dla córeczki... czytamy w komntarzach.

