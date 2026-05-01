Na ten odcinek "Farmy" z niecierpliwością czekało wielu widzów, bo emocje po poprzednich wydarzeniach wciąż były bardzo świeże. Wówczas dowiedzieliśmy się, że do najbliższego pojedynku stanie Ola, która wytypowała do niego Paulinę. Tym razem oczy wszystkich zwrócone były na decyzję Pauliny oraz finałowe starcie uczestników. Kogo ostatecznie wybrała i jak zakończył się pojedynek na farmie?

Agnieszka stanęła do pojedynku

Wielkimi krokami zbliża się finał "Farmy". Tymczasem widzowie mieli okazję zobaczyć kolejny odcinek programu. Już na początku wśród uczestników rozpoczęły się spekulacje dotyczące tego, kogo Paulina wybierze do pojedynku. Agnieszka była przekonana, że decyzja może dotyczyć właśnie jej. Równolegle pojawiały się rozmowy o sojuszach, jednak w tej fazie gry nic nie jest już pewne, a dotychczasowe układy w każdej chwili mogą ulec zmianie.

W końcu nadszedł moment kolejnej nominacji, na który z niecierpliwością czekali wszyscy uczestnicy "Farmy". Emocje były wyraźnie wyczuwalne, a napięcie rosło wraz z decyzją Pauliny, która miała wskazać kolejną osobę do pojedynku. Choć sama przyznała, że wybór nie był dla niej łatwy i długo się wahała, ostatecznie zdecydowała się nominować Agnieszkę. Jej decyzja nie zaskoczyła jednak ani samej zainteresowanej, ani pozostałych farmerów, którzy od pewnego czasu brali taki scenariusz pod uwagę.

Ola opuszcza "Farmę"

Pojedynek okazał się wymagającą próbą siły i precyzji, w której Ola, Paulina i Agnieszka musiały zmierzyć się z naprawdę trudnym zadaniem. Uczestniczki chwyciły za siekiery, by jak najszybciej i najdokładniej przerąbać na pół gruby pień, co od samego początku wywołało sporo emocji i napięcia. Przez pierwsze minuty mogło się wydawać, że największą przewagę zyskuje Agnieszka, która radziła sobie bardzo sprawnie i pewnie. Ostatecznie to właśnie ona wygrała pojedynek.

Nadszedł moment ostatecznego głosowania, który przesądził o losach uczestniczek. Początkowo Paulina, która wcześniej sprawiała wrażenie pewnej siebie, zaczęła odczuwać narastające napięcie, gdy padły na nią dwa pierwsze głosy. Z każdą kolejną decyzją emocje rosły, a atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Ostatecznie to Ola, przyjaciółka Agnieszki, musiała pożegnać się z programem, decyzją pozostałych farmerów kończąc swoją przygodę na farmie.

