Edyta i Cezary Pazurowie od lat uchodzą za jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. 1 maja świętowali 17. rocznicę ślubu, a z tej okazji w ich mediach społecznościowych pojawiły się pełne emocji i ciepła wpisy. Mimo długiego stażu w związku wciąż darzą się wielkim uczuciem.

Cezary Pazura zwrócił się do żony w rocznicę ślubu

Edyta i Cezary Pazurowie stanęli na ślubnym kobiercu 1 maja 2009 roku, a niedługo później ich rodzina powiększyła się o dzieci, z którymi tworzą dziś szczęśliwe i zgodne życie. Z okazji 17. rocznicy ślubu Cezary Pazura opublikował na Instagramie zdjęcie żony, która nie dawno w ramach akcji charytatywnej ogoliła głowę na łyso. Pod kadrem umieścił wzruszający opis.

Edytko, dziękuję, że jesteś. Że patrzysz mi w oczy i widzę w nich radość naszych pierwszych dni. Kocham Cię Najpiękniejsza z Pięknych. Bądź przy mnie, trwaj... Moje serce bije dla Ciebie. Wszystkiego najlepszego Kochanie w naszą rocznicę napisał.

Edyta Pazura opublikowała rozczulający wpis

Chwilę później w mediach społecznościowych Edyty Pazury pojawiło się wspólne zdjęcie z mężem, opatrzone równie emocjonalnym wpisem. Żona aktora zwróciła się do niego w ciepłych, pełnych uczuć słowach, dziękując za wszystkie wspólne lata, które - jak podkreśliła - upłynęły w atmosferze miłości, wsparcia i wzajemnego zrozumienia.

Można by było napisać wiele, bo w sumie to nasze 17-letnie małżeństwo to już niezły materiał na książkę... Dziękuję Ci za wszystko. Przede wszystkim za to, że zawsze wierzyłeś w mój sukces, zbierałeś z podłogi w momentach załamania, za to jak wspaniale wychowujesz nasze dzieci. Dziękuję za to, że łykasz każde moje popie*rzone szaleństwo, mój silny charakter - nie każdy byłby w stanie to udźwignąć. Dziękuję, że kiedy mówię: Sprzedajmy wszystko i wyjedźmy do Nowej Zelandii owce paść, mówisz mi: Za mało owiec dla Ciebie. Dziękuję, że ocierasz moje łzy, potrafisz spojrzeć głęboko w oczy i powiedzieć: Nie zrobiłaś nic złego. Dziękuję Ci, że w tym porąbanym świecie, którego często nie jestem w stanie zrozumieć, idziemy w jedną stronę. Jesteś miłością mojego życia czytamy pod fotografią.

