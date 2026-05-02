Majówka u Poli Wiśniewskiej wygląda dziś inaczej niż u wielu osób: zamiast wyjazdów i grillowania są kartony, organizacja nowej codzienności. Żona Michała Wiśniewskiego przekazała w mediach społecznościowych, że właśnie wyprowadziła się z dotychczasowego miejsca zamieszkania i teraz mieszka sama z dziećmi w nowym mieszkaniu.

Zaledwie w marcu Michał Wiśniewski potwierdził rozstanie z Polą Wiśniewską. Stało się wówczas jasne, że związek pary to już przeszłość. Niedawno do sądu trafił pozew rozwodowy, a teraz okazuje się, że Pola Wiśniewska musiała podjąć trudną decyzję i wyprowadzić się od swojego męża.

Podczas relacji na InstaStories nieświadomi niczego internauci zapytali, jak Pola Wiśniewska spędza tegoroczną majówkę. Żona lidera "Ich Troje" zdradziła wówczas, że musi rozpakować pudełka. Pojawiły się kolejne pytania o nowe mieszkanie, a Pola szczerze odpowiedziała:

Tak, nowy rozdział unlocked. Od wczoraj mieszkamy sobie sami. Dużo zmian, ale w końcu da się oddychać

Pola Wiśniewska szczerze o wyprowadzce od Michała Wiśniewskiego. Mogła liczyć na wsparcie

Po tym, jak Pola Wiśniewska ujawniła, że kilka tygodni po ogłoszeniu rozstania, wyprowadziła się od Michała Wiśniewskiego, fani zaczęli dopytywać, czy w tym trudnym dla niej czasie mogła liczyć na pomoc. "Czy musiałaś ze wszystkim poradzić sobie sama przeprowadzka itp.?" pytali internauci. Żona artysty zareagowała i zdradziła, kto pomógł jej w przeprowadzce.

Myślałam, że tak będzie, ale okazało się, że mogę liczyć na wsparcie starych i nowych sąsiadów. Bez nich nie dałabym rady. Jestem ogromnie wdzięczna napisała podczas relacji na InstaStories.

