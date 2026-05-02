2 maja 2026 księżniczka Charlotte, córka księcia Williama i księżnej Kate, skończyła 11 lat. Z okazji urodzin na profilu pary z Walii pojawiły się dwa nowe materiały. Internauci zobaczyli świeży portret oraz krótkie wideo z rodzinnego wyjazdu. To właśnie nagranie z plaży momentalnie uruchomiło falę emocji i komentarzy.

Do sieci trafiło nagranie z 11. urodzin księżniczki Charlotte

Urodzinowe nagranie ukazało się w mediach społecznościowych dokładnie 2 maja i pokazuje Charlotte w luźnej, wakacyjnej odsłonie. Widać, że większość czasu spędza na świeżym powietrzu. Biega po plaży, układa muszelki i gra w krykieta. Ten zestaw drobnych, codziennych chwil jest dla obserwatorów szczególnie interesujący, bo rzadko dostają oni podobny wgląd w prywatne, spokojne momenty z życia rodziny królewskiej.

Dużo uwagi na nagraniu przyciąga też pies Otto, najnowszy członek familii. Charlotte spędza z nim czas i widać, że towarzystwo pupila jest ważnym elementem tej relacji. W opisie publikacji książę William i księżna Kate podziękowali za życzenia składane z okazji urodzin.

Dziękujemy za urocze życzenia urodzinowe dla księżniczki Charlotte, która dziś kończy 11 lat! napisali Kate i William.

W komentarzach internauci z całego świata rzeczywiście nie szczędzili pięknych życzeń kierowanych do księżniczki.

Wow! Ależ z niej piękna młoda dama! Wydaje mi się, jakby to było wczoraj, kiedy dowiedzieliśmy się o jej narodzinach, a teraz spójrzcie tylko na nią! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, księżniczko Charlotte.

Piękna dziewczynka. Wygląda już na taką dorosłą. Pamiętam, jak po raz pierwszy zobaczyliśmy ją na schodach skrzydła Lindo, otuloną w ramionach mamy. Czas leci. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Charlotte czytamy w komentarzach.

Nowy portret księżniczki Charlotte wywołał falę komnetarzy

Równolegle z nagraniem w mediach społecznościowych royalsów opublikowano nowy portret urodzinowy księżniczki. Charlotte pozuje na tle natury, na polu pełnym kwiatów, z drzewami i krzewami w dalszym planie. Ma na sobie dżinsy oraz czarny sweter w czerwone poziome pasy. Na zdjęciu od razu zwracają uwagę długie włosy sięgające niemal do pasa i szeroki uśmiech.

W komentarzach pod publikacjami internauci zwracają uwagę nie tylko na to, jak Charlotte wyrosła, lecz także jak coraz bardziej podobna staje się do księcia Williama. Część widzi w niej także podobieństwo do księcia George’a.

Wygląda zupełnie jak książę William i George.

O rany, ale podobna do ojca piszą internauci.

Warto zaznaczyć, że Charlotte jestest drugim dzieckiem Williama i Kate oraz trzecią osobą w linii sukcesji brytyjskiego tronu, zaraz za ojcem i starszym bratem. Louis z kolei świętował ostatnio 8 lat.

