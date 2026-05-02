Łatwogang i Thierry Henry spotkali się, a influencer pokazał kulisy rozmowy w nowym nagraniu. Były gwiazdor Arsenalu usłyszał o zbiórce dla fundacji Cancer Fighters i postanowił ją wesprzeć, przekazując na licytację wyjątkową nagrodę: możliwość obejrzenia meczu Arsenalu na Emirates Stadium w towarzystwie Henry’ego.

Choć zbiórka Łatwoganga oficjalnie zakończyła się 29 kwietnia, temat wcale nie wyhamował. Łatwogang wrócił z kolejnym komunikatem 1 maja, publikując w mediach społecznościowych materiał ze spotkania z Thierrym Henrym. I to właśnie ten moment wywołał nowe poruszenie: do akcji, którą napędził dziewięciodniowy stream, dołączyło nazwisko rozpoznawalne daleko poza Polską.

Na profilu Łatwoganga na Instagramie pojawiło się nagranie, w którym ujawnił szczegóły.

Wczoraj miałem okazję spotkać się z Thierrym Henrym. Miałem okazję mu opowiedzieć o całej akcji z fundacją Cancer Fighters. Bardzo mu się to spodobało i postanowił on również dołożyć swoją cegiełkę od siebie mówił influencer, o którym mówi dziś cała Polska.

Co legenda piłki nożnej przekazała na aukcję?

Na licytację trafiły miejsca VIP na mecz Arsenalu na Emirates Stadium w Londynie. Zwyciężczyni lub zwycięzca nie idzie tam sama lub sam: pakiet obejmuje wejścia dla trzech osób towarzyszących. Do tego dochodzi detal, który robi różnicę nawet dla tych, którzy na co dzień śledzą piłkę raczej „z doskoku” - miejsca mają być obok samego Thierry’ego Henry’ego.

Fani są zachwyceni. Pod nagraniem opublikowanym przez influencera pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Poczekaj, bo podnoszę szczękę z podłogi!!!

Kochany jedziesz dalej, coś pięknego komentuja zachwyceni internauci.

Zobaczcie wspólne nagranie Łatwoganga i piłkarza!

