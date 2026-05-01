Dziarma jest w ciąży

Agata Dziarmagowska, znana jako "Dziarma", jeszcze niedawno dzieliła się z fanami radosną informacją o swoim ślubie. Teraz artystka ponownie ma powody do szczęścia - za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazała ciążowy brzuszek i zdjęcie USG, potwierdzając, że spodziewa się pierwszego dziecka.

Gwiazda nie ukrywa emocji związanych z tym wyjątkowym czasem i otwarcie przyznała, że macierzyństwo było jej wielkim marzeniem. Jak podkreśliła, ciąża to dla niej spełnienie najskrytszych pragnień i początek zupełnie nowego etapu w życiu.

Spełniło się moje największe marzenie czytamy.

Pod wpisem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów wokalistki. Internauci tłumnie składali jej gratulacje, nie kryjąc ogromnych emocji.

Kochana gratuluję! Dużo dobrego dla Was

No i pięknie

Gratulacje pisali.

Kim jest Dziarma?

Dziarma, czyli Agata Dziarmagowska, to polska wokalistka i raperka, która łączy w swojej twórczości pop, rap i alternatywne brzmienia. Dała się poznać jako artystka o wyrazistym stylu i charakterystycznym wizerunku, szybko zdobywając rozpoznawalność na polskiej scenie muzycznej.

Swoją przygodę z show-biznesem zaczynała od programów talent show - występowała w programach, takich jak "X Factor" oraz "Mam talent!", gdzie zwróciła na siebie uwagę już na wczesnym etapie kariery. W późniejszych latach rozwijała się jako artystka muzyczna, a także sprawdziła się w roli jurorki w polskiej edycji programu Netflixa "Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska", gdzie oceniała młodych raperów u boku uznanych twórców.

