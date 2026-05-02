Ewa w 8. edycji "Sanatorium miłości" zachwyca nie tylko urodą i charyzmą, ale także stylem życia. Uczestniczka popularnego programu TVP mieszka w miejscu, które robi ogromne wrażenie. To eleganckie wnętrza, przytulne i dopracowane w najmniejszych detalach. Ale tylko spójrzcie na ten ogród!

Tak mieszka Ewa z "Sanatorium miłości"

Dom Ewy z "Sanatorium miłości" został urządzony z wyczuciem stylu i smaku. We wnętrzach dominują jasne barwy, klasyczne dodatki oraz elementy, które nadają przestrzeni wyjątkowego charakteru. Nie brakuje dekoracji podkreślających kobiecą elegancję, a całość sprawia wrażenie miejsca pełnego harmonii i ciepła.

W pomieszczeniach uwagę zwracają starannie dobrane meble oraz ozdoby, które tworzą spójną i luksusową aranżację. Ewa postawiła na ponadczasową estetykę, dzięki czemu jej mieszkanie wygląda stylowo, ale jednocześnie bardzo domowo. To przestrzeń, w której można odpocząć i poczuć wyjątkowy klimat. Uwagę zwraca też imponujący ogród, a Ewa nie ukrywa, że nie tylko lubi się w nim relaksować, ale i o niego dbać.

Wnętrza domu uczestniczki "Sanatorium miłości" pokazują, że dobry gust idzie u niej w parze z naturalnym wdziękiem. Każdy detal wydaje się przemyślany, a mieszkanie doskonale oddaje osobowość właścicielki elegancką, zadbaną i pełną klasy. Nie ma wątpliwości, że Ewa potrafi zadbać zarówno o siebie, jak i o otoczenie. Jej dom to miejsce pełne uroku, w którym styl spotyka się z komfortem. Tylko spójrzcie!

Ewa od razu podbiła serca uczestników i widzów

Ewa z "Sanatorium miłości" ma za sobą dwa małżeństwa. Pierwsze trwało 24 lata i w tym czasie urodziła się jej córka, drugie zakończyło się po jej 50. roku życia. To właśnie rozstanie stało się momentem, w którym postawiła na zmianę na własnych zasadach.

Ewa otwarcie mówi, że wcześniej stres i samotność próbowała "zagłuszać" jedzeniem, szczególnie słodyczami i przekąskami. Potem przyszedł konkretny plan i konsekwencja, czyli całkowite odstawienie cukru, zmiana rytmu dnia i podejścia do posiłków. Z dwóch posiłków przeszła na cztery dziennie i w trzy miesiące zrzuciła 17 kilogramów. Do tego dołożyła ruch i zimą ćwiczy pięć razy w tygodniu, latem cztery, bo dochodzi basen, praca w ogrodzie, który założyła od podstaw oraz rowerowe trasy nad zalew przez las.

Tak mieszka Ewa z "Sanatorium miłości"

