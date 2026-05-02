Niemal każda stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan może być inspiracją do stworzenia nonszalanckiego, ale eleganckiego looku. Nic więc dziwnego, że gwiazda TVN od lat uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. Telewizyjna prezenterka, właścicielka marki modowej i prowadząca "Królową przetrwania" z powodzeniem bowiem łączy klasyczną elegancję, w myśl estetyki "old money" z najgorętszymi trendami. Zobaczcie jej najnowszy wakacyjny look wprost z majówkowego wyjazdu do Turcji. Te spodnie typu "Jacquard" kradną całe show.

Małgorzata Rozenek-Majdan w modnych spodniach typu "Jacquard" na lato

Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale wie, jak podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, jednocześnie wyglądając subtelnie, elegancko, a przy tym wyjątkowo nowocześnie i stylowo. Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyciła w bluzką typu "Jaquette". Teraz kolejny wiosenny look gwiazdy TVN udowadnia, że nie bez powodu nazywana jest ikoną stylu.

Podczas majówkowego rodzinnego wyjazdu do Turcji, Małgorzata Rozenek-Majdan na bieżąco relacjonuje w sieci kolejne wycieczki, romantyczne chwile z ukochanym mężem, a także ogrom atrakcji, jakim wraz z synami oddają się podczas wyjazdu. My patrzymy jednak na jedną z najnowszych stylizacji prowadzącej "Królową przetrwania" z modnymi spodniami typu "Jacquard" w roli głównej.

Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na stylowe żakardowe spodnie w czerwonej tonacji z powtarzalnym geometrycznym wzorem, które połączyła z crop topem z tego samego materiału. Całość stylizacji dopełniają beżowe, wygodne sandałki, słomkowy kapelusz, minimalistyczna biżuteria oraz uwielbiana przez celebrytki beżowa torebka z rafii od Loewe.

Spodnie typu "Jacquard" latem zaleją ulice

Zimą i jesienią na wybiegach trend był jasny: dużo spokoju, prostoty i jednolitej palety, szczególnie w beżach i czerni. Tuż obok pojawiali się fani estetyki starego Céline, stawiający na ziemiste spodnie, dzianiny i dodatki, w duchu minimalizmu, który nie potrzebuje krzykliwych akcentów. W nadchodzącym sezonie wiosna-lato 2026 zamiast dyskretnej bazy na pierwszy plan wysuwa się kolor, a także spodnie, obok których nie da się przejść obojętnie.

Mowa o żakardowych, kolorowych spodniach "Jacquard" z szeroką nogawką typu palazzo z powtarzającym się linearnie printem, który już teraz lansują instagramowe i tiktokowe it-girls, a także zagraniczne i polskie gwiazdy. Właśnie taki model podczas najnowszego urlopu wybrała także Małgorzata Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan w modnych spodniach typu "Jacquard" na lato, Fot. Instagram/m_rozenek

Gdzie kupić modne spodnie typu "Jacquard" w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan

Jeśli spodobał wam się żakardowy, letni komplet Małgorzaty Rozenek-Majdan, mam dla was dobrą wiadomość. Zarówno crop top, jak i spodnie typu "Jacquard" pochodzą z oferty Asos. Za top musimy zapłacić 64,50 złotych, zaś spodnie kosztują 81,95 złotych, niestety ten model jest tak popularny, że to powraca na stronę sklepu, to znów się się wyprzedaje. Podobne znalazłam więc dla was w ofertach popularnych sieciówek.

Modne, czerowno-białe kuloty typu "Jacquard" w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan marki Yours Clothing kupicie na Zalando za 147,99 złotych.

Równie ciekawa, ażurowa biało-czerwona pozycja z efektem "szydełkowej robótki" czeka na was w H&M za 127,99 złotych.

Dla fanek kwiecistych motywów też coś znalazłam. W Sinsay kupicie modne żakardowe spodnie typu "Jacquard", utrzymane w biało-czerwonej kolorystyce za 35,99 złotych.

Modne spodnie typu "Jacquard" w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan z Sinsay za 35,99 złotych