Nagrania z monitoringu w sprawie śmierci Łukasza Litewki są już w rękach śledczych i przechodzą szczegółową analizę. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu w rozmowie z "Faktem" informuje, że zapis wideo pozwala odtworzyć wybrane fragmenty tego, co działo się przed tragedią w Dąbrowie Górniczej. Równolegle sprawdzane są dane z telefonów należących do ofiary i 57-letniego podejrzanego kierowcy.

Prokuratura zabezpieczyła monitoring. Nowe informacje ws. wypadku Łukasza Litewki

Dokładnie 23 kwietnia wszystkie media obiegła dramatyczna wiadomość o śmierci Łukasza Litewki. Poseł zginął w tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej. Łukasz Litewka został potrącony przez samochów, którym kierował 57-letni mężczyzna. Wciąż trwa śledztwo ws. wypadku, a teraz prokuratura przekazała nowe informacje w tej sprawie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu w rozmowie z "Faktem" ujawnił, że podejrzany 57-latek miał zakończyć zmianę w pracy tuż przed godziną 13 i - jak podkreśla prokuratura - nie opuścił jej wcześniej ani w pośpiechu.

Pracował pełny wymiar godzin zdradza prok. Bartosz Kilian.

Chwilę później doszło do śmiertelnego potrącenia Łukasza Litewki w Dąbrowie Górniczej. Do służb zgłoszenie trafiło o godz. 13:17. Co istotne, połączenie wykonano z telefonu należącego do 57-latka, ale zgłaszającym był świadek zdarzenia.

Monitoring i telefony pod lupą: ważne nie tylko to, co widać, ale i to, co zostaje w danych

Jak informuj Fakt śledzczy zabezpieczyli nagrania z monitoringu, a materiał z kamer obejmuje szeroki zakres nagrań sprzed wypadku.

Udało się uchwycić pewne momenty ujawnia przedstawiciel prokuratury.

Równolegle analizowane są dane cyfrowe z telefonów zarówno podejrzanego, jak i ofiary. W sprawie nie chodzi jednak wyłącznie o nagrania i urządzenia mobilne. Śledczy oczekują na pełną opinię po sekcji zwłok oraz wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Zapowiedziano też ocenę stanu psychofizycznego 57-latka.

Przypominmay, że wobec kierowcy samochodu zastosowano tymczasowy areszt, jednak opuścił go po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 40 tys. zł. Informowano także o przyznaniu mu ochrony policyjnej.

