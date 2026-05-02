Kolejny odcinek "Farmy" już za nami. Za kilka dni odbędzie się wielki finał show, a tuż przed ostatnim odcinkiem z programem musiała pożegnać się kolejna osoba. Tym razem show Polsatu opuściła Ola, przyjaciółka Agnieszki. Nie jest tajemnicą, że Ola wywołała sporo zamieszania w "Farmie", a teraz wszyscy zastanawiają się, czy jej przyjaźń z Agnieszką przetrwała. Była uczestniczka zabrała głos w te sprawie.

Ola odpadła z "Farmy". Przez nią Agnieszka straciła sojusz z Karoliną?

Zaledwie kilka tygodni temu bliscy uczestników "Farmy" dołączyli do programu. Okazało się wówczas, że do show weszli Rafał - mąż Karoliny, Paulina - przyjaciółka Janosika, oraz Ola - przyjaciółka Agnieszki. Pojawienie się nowych osób w programie wywróciło wszystkie sojusze do góry nogami. W ostatnich odcinkach ogromne emocje wywoływała przyjaciółka Agnieszki - fani "Farmy" byli oburzeni zachowaniem Oli, która nie ukrywała, że chciałaby nominować do pojedynku Karolinę, która do tej pory była w sojuszu z Agnieszką. Jak już wiemy, tak się nie stało, a ostatecznie Ola wskazała do pojedynku Paulinę, która później nominowała Agnieszkę. Ostatecznie rywalizację wygrała Agnieszkę, a Ola i Paulina trafiły pod głosowanie pozostałych uczestników. Ola przegrała i musiała opuścić program.

Ola z "Farmy" szczerze o relacji z Agnieszką po programie

Fani "Farmy" zauważyli, że Agnieszka nie była zachwycona wszystkim, co w programie mówiła Ola. Agnieszka tłumaczyła się nawet przed Karoliną i Akselem, że to, co mówiła jej przyjaciółka nie jest zgodne z tym, co mysli ona. Teraz z pewnością wszyscy fani programu zastanawiają się, jak po programie wygląda relacja Agnieszki i Oli. Czy ich przyjaźń przetrwała? Ola rozwiała wątpliwości podczas lajwa po piątkowym odcinku. W rozmowie z Marceliną Zawadzką odpowiedziała wprost na pytanie o Agnieszkę.

Nadal się przyjaźnimy. Rozwiewam wszystkie wątpliwości wszystkich osób jeżeli takowe są. Byłyśmy też razem na wyjeździe, więc generalnie ta przyjaźń nadal trwa. My się spotkałyśmy z Agnieszką po ''Farmie'' i sobie wszystko wyjaśniłyśmy. Ja jej powiedziałam wszystko, jak to z mojej perspektywy wyglądało, Aga jak z jej, ja zrozumiałam swój błąd i mam nadzieję, że Agnieszka już nie ma do mnie żadnego z tym związanego bólu powiedziała Ola.

Przypominamy, że po odpadnięciu Ola musiała napisać list, w którym nominuje pierwszą osobę do pojedynku. Fani od razu zwrócili uwagę na zwiastun odcinka i są już pewni, kto weźmie udział w kolejnym pojedynku w "Farmie".

