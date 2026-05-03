Rafał Ura zawitał na "Farmę" początkowo wyłącznie w roli gościa, by wesprzeć obecną w gospodarstwie żonę, Karolinę. Szybko okazało się, że dostał też możliwość dołączenia do ukochanej, z której zdecydował się skorzystać. Choć jego przygoda w programie już się zakończyła, zdecydował się powiedzieć kilka słów o swoim doświadczeniu w "halo tu Polsat", i to w towarzystwie młodszego syna.

Rafał bał się reakcji Karoliny na jego udział w "Farmie"?

Na kanapie "halo tu Polsat" Rafał opowiedział, jak z jego perspektywy wyglądało dołączenie do grona farmerów w telewizyjnym programie. Przyznał, że propozycja od produkcji wywołała w nim duże zdziwienie, a także zdecydował się podziękować mamie oraz teściom, bez których pomocy nie mógłby pozwolić sobie na taką przygodę.

Przyjechałem tam na odwiedziny do Karoliny, do żony, i dostałem propozycję, czy chcę dołączyć. W pierwszej chwili trochę mnie zamurowało, powiem szczerze. W tym miejscu też chciałbym podziękować mojej mamie Teresie, teściom - Marzenie i Jerzemu - bo to oni mogli zostać z dziećmi i wtedy ja mogłem sobie pozwolić na takie szaleństwo i dołączenie do Karoliny w tym programie powiedział Rafał z 'Farmy'.

Kiedy prowadzący poranny program zapytali, jakie było pierwsze pytanie Karoliny po zobaczeniu męża na farmie, wyznał, że potwierdziły się jego obawy.

'Gdzie są dzieci?'. Bałem się tego pytania, bo bałem się, że pomyśli, że coś im zrobiłem albo coś się stało zażartował Rafał.

Warto zaznaczyć, że w telewizji śniadaniowej Polsatu pojawił się też młodszy syn Rafała i Karoliny, Kajetan. Zdradził za dużo o rodzicach?

Syn Karoliny i Rafała z "Farmy" szczerze o udziale rodzica w programie

W pewnym momencie rozmowy prowadząca zapytała syna Karoliny i Rafała, czy ten był zdziwiony decyzją taty o pozostaniu w programie. Kajetan bez wahania odparł:

Tak, strasznie. Tata w ogóle nie lubi być w telewizji.

Co więcej, młodzieniec został też zapytany o to, czy Rafał grał w telewizji, czy jednak nie widział on różnicy między tatą w programie, a tatą w domu. W tej kwestii również udzielił zdecydowanej odpowiedzi:

Myślę, że jest taki sam.

