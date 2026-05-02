Doda zaśpiewała hymn Polski. Do sieci trafiło nagranie, a fani komentują
Doda w wyjątkowy sposób uczciła Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 2 maja artystka pojawiła się na specjalnej scenie w Krakowie i z okazji święta wykonała hymn narodowy. Doda oczarowała swoim głosem i zaskoczyła stylizacją. Artystka pokazała w białej sukni i pelerynie w kolorach flagi Polski. Jest nagranie.
Kraków uczcił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 2 maja na Błoniach pojawiła się instalacja z ok. 4 tysięcy biało-czerwonych flag ułożonych w kontur Polski. Z kolei Doda weszła na scenę i zachwyciła swoim wykonaniem "Mazurka Dąbrowskiego". Do sieci trafiło już nagranie, a internauci są zachwyceni występem artystki.
Doda zaśpiewała hymn w Krakowie
Doda to zdecydowanie jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystka już wiele razy zachwycała swoim głosem, ale tym razem zaprezentowała się w zupełnie innym repertuarze niż dotychczas. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dziś na Błoniach w Krakowie wybrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego” w nowej, specjalnej aranżacji przygotowanej przez Stokłosa Collective Orchestra, z udziałem Dody. Artystka zaśpiewała hymn narodowy w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Internauci komentują występ Dody
Do sieci trafiło już nagranie z występu Dody w Krakowie. Piosenkarka weszła na scenę ubrana w długą białą suknię, a jej look uzupełniała biało-czerwona peleryna i efektowne, czerwone kolczyki. Kiedy zaczęła śpiewać tłum patrzył tylko na nią. Internauci są pod wrażeniem występu Dody z okazji Dnia Flagi. Pod nagraniem od razu pojawiły się komentarze.
No nareszcie ktoś prawidłowo zaśpiewał nasz Hymn. Z dumą i klasą, brawo Doda
Mam ciarki, przepiękne wykonanie ! I ta stylizacja
Zobaczcie sami to nagranie. Doda zachwyciła, a jej wykonanie hymnu narodowego z pewnością przejdzie do historii.
