Kraków uczcił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 2 maja na Błoniach pojawiła się instalacja z ok. 4 tysięcy biało-czerwonych flag ułożonych w kontur Polski. Z kolei Doda weszła na scenę i zachwyciła swoim wykonaniem "Mazurka Dąbrowskiego". Do sieci trafiło już nagranie, a internauci są zachwyceni występem artystki.

Doda zaśpiewała hymn w Krakowie

Doda to zdecydowanie jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystka już wiele razy zachwycała swoim głosem, ale tym razem zaprezentowała się w zupełnie innym repertuarze niż dotychczas. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dziś na Błoniach w Krakowie wybrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego” w nowej, specjalnej aranżacji przygotowanej przez Stokłosa Collective Orchestra, z udziałem Dody. Artystka zaśpiewała hymn narodowy w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Internauci komentują występ Dody

Do sieci trafiło już nagranie z występu Dody w Krakowie. Piosenkarka weszła na scenę ubrana w długą białą suknię, a jej look uzupełniała biało-czerwona peleryna i efektowne, czerwone kolczyki. Kiedy zaczęła śpiewać tłum patrzył tylko na nią. Internauci są pod wrażeniem występu Dody z okazji Dnia Flagi. Pod nagraniem od razu pojawiły się komentarze.

No nareszcie ktoś prawidłowo zaśpiewał nasz Hymn. Z dumą i klasą, brawo Doda

Mam ciarki, przepiękne wykonanie ! I ta stylizacja komentują fani.

Zobaczcie sami to nagranie. Doda zachwyciła, a jej wykonanie hymnu narodowego z pewnością przejdzie do historii.

