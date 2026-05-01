Katarzyna Dowbor otworzyła drzwi do swojego podwarszawskiego domu po remoncie. Tak dziś wygląda jej około 160-metrowa przestrzeń z ogrodem. To przytulna przestrzeń w sielskim klimacie z mocno osobistymi pamiątkami. Są tu motywy końskie, pamiątki z podróży i rozwiązania, które od razu zdradzają, co najważniejsze na co dzień dla prezenterki "Pytania na śniadanie".

Tak mieszka Katarzyna Dowbor

Katarzyna Dowbor jakiś czas temu zdecydowała się na remont swojego domu. Jak wiadomo, dziennikarka przez 10 lat prowadziła "Nasz nowy dom", podpatrując rozwiązania architektów i ekip remontowych, a potem wykorzystała te obserwacje we własnej przestrzeni. Efekt? Dom dopasowany do codziennego życia z dużym stołem, gabinetem zamiast telewizyjnego salonu i wnętrzem, które tworzy prawdziwą oazę spokoju.

Już od wejścia widać, że Dowbor nie poszła w bezpieczną neutralność. Przedpokój ma wyraźne kolory i widać tu mocne akcenty z motywem koni, które dziennikarka uwielbia. Nie brakuje też drobiazgów związanych z tym motywem i pamiątek przywiezione z podróży. Do tego wzorzysta tapeta, która robi ogromne wrażenie.

Oto mój mały, wiejski, drewniany domek. Cieszę się, że zmiana tego wystroju była moim projektem. Przedpokój jest na przykład koński - powiedziałą Katarzyna Dowbor w rozmowie dla 'Faktu'

To zdecydowanie nie jest katalogowe wnętrze, ale przestrzeń, która już od progu zdradza zainteresowania i pasje właścicielki. W mieszkaniu Katarzyny Dowbor konsekwentnie dominuje drewno, obrazy, kwiaty i dodatki, które mają swoją historię.

Salon w domu Katarzyny Dowbor

Serce domu prezenterki "Pytania na śniadanie" bije przy dużym stole. To przy nim Dowbor nie tylko je, ale też pracuje, a z ulubionego miejsca obserwuje to, co dzieje się na podwórku za oknem. Co ciekawe, choć stół był drogi, prezenterka postawiła na cierpliwość i kupiła go dopiero wtedy, gdy trafił na przecenę o połowę.

Ten stół był strasznie drogi. Mówiłam sobie, że nie stać mnie na niego, ale wyczekałam go sobie. Zaglądałam ciągle na stronę internetową i kiedyś w końcu został przeceniony o połowę. (...) Dobrałam do niego wiklinowe fotele, które troszkę zmieniły to wnętrze – nie jest ono glamour, tylko jest wiejskie. - podkreśla dziennikarka.

W jadalni połączonej z salonem stół ma wręcz status centrum dowodzenia. W wystroju pojawiają się również nawiązania do stylu hampton, a w detalach stołu potrafi przemycić śródziemnomorski twist, jak chociażby nakrycie z motywem żółtych cytryn.

Tak mieszka Katarzyna Dowbor fot. Instagram @katarzyna_dowbor_official

W domu Katarzyny Dowbor telewizor ma specjalne miejsce

Jedna z najbardziej wymownych zmian dotyczy salonu. Telewizor przestał być jego centralną częścią i został przeniesiony do gabinetu, bo kiedy ma gości, woli rozmowy przy stole niż ekran. To prosta decyzja, ale w praktyce mocno zmienia rytm domu i jasno pokazuje, jaką atmosferę chce w nim budować.

Nie jest to zresztą miejsce, w którym można mówić o ciszy i samotności. W domu mieszkają zwierzęta czyli koty, kilka psów oraz trzy konie. Dowbor zajmuje się nimi osobiście, a przestrzeń wokół domu czyli ogród i miejsce dla koni jest ważną częścią jej codziennego życia.

Tak mieszka Katarzyna Dowbor fot. Instagram @katarzyna_dowbor_official

Tak mieszka Katarzyna Dowbor fot. Instagram @katarzyna_dowbor_official

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Tak mieszka Katarzyna Dowbor fot. Instagram @katarzyna_dowbor_official

Tak mieszka Katarzyna Dowbor fot. Instagram @katarzyna_dowbor_official