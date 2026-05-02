Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, coraz mocniej zaznacza swoją obecność nie tylko na scenie, ale i w biznesie. Po otwarciu stacji w Czeremsze jego pomysł błyskawicznie przyciągnął kierowców, a teraz wątek nabiera tempa: artysta mówi o kupowaniu kolejnych obiektów! Zdradził szczegóły swoich planów.

Skolim otworzył własną stację benzynową

Pierwszy punkt w Czeremsze szybko zrobił się głośny i trudno się dziwić! Zaskakujący w tym był nie tylko fakt, że "król latino" otworzył swoją własną stację benzynową, ale i jej różowy wystrój czy niskie ceny. Skolim od początku podkreślał, że chce budować ofertę w oparciu o możliwie niską marżę. Konsekwentnie trzymał się swojego postanowienia nawet w momencie, gdy ceny paliw w Polsce drastycznie zaczęły rosnąć.

Nie podnosimy Cen Paliw! Natomiast ze względu na Sytuację Polityczną w Iranie Dzisiaj i Jutro Limit w zakupie 60 litrów Dla Klienta, Nie Dotyczy samochodów ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych. Dziękujemy że wspieracie Polski Biznes wasz SKOLIM ogłaszał w tamtym czasie.

Trudno się więc dziwić, że stacja Skolima cieszy się aż taką popularnością. Muzyk oficjalnie zapowiedział, że zamierza zrobić duży krok naprzód.

To już pewne! Skolim otworzy kolejne stacje benzynowe

Podczas transmisji na żywo na TikToku Skolim wygadał się o swoich planach biznesowych. Jak się okazało, jest w trakcie kupowania sześciu stacji!

Sześć stacji w tym momencie zakupuję

Przyznał, że gdyby nie problemy po stronie dokumentacji, już dawno na terenie Polski byłoby kilka punktów:

Gdyby nie problemy z papierami od strony prawnej, już dawno byłoby sześć albo siedem stacji. Tyle jest dokumentacji, całe teczki

Mimo przeciwności Skolim się nie poddaje.

Oglądałem dziś projekty stacji, będzie wesolutko. Będziemy się spotykać

Menedżer Skolima, Wojciech Woner, również potwierdził, że w najbliższym czasie w Polsce pojawi się kilka kolejnych stacji sygnowanych nazwiskiem artysty.

Tak, wkrótce kilka stacji Skolima pojawi się w Polsce. Jak widać, Król Latino muzycznie nie spoczywa na laurach. Bądźcie czujni, bo wkrótce będzie dużo nowych newsów - nie tylko w tym temacie

Ciekawe, jakim wyglądem stacji tym razem Skolim nas zaskoczy.

