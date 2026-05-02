Najpierw zaśpiewała hymn Polski, a później oddała hołd Łukaszowi Litewce. Poruszający gest Dody
Doda zaśpiewała hymn Polski podczas obchodów Dnia Flagi RP na krakowskich Błoniach, w ramach wydarzenia "Morze Flag" organizowanego przez RMF FM i Miasto Kraków. Chwilę później artystka oddała też hołd zmarłemu Łukaszowi Litewce na scenie, poruszając tłumy symbolicznym gestem i wrażliwością.
2 maja 2026 na krakowskich Błoniach ułożono mapę Polski z ok. 4000 biało-czerwonych flag. Do godziny 14:00 przestrzeń działała jak plener fotograficzny z wyznaczonymi punktami do zdjęć, a potem emocje przeniosły się pod scenę. To właśnie wtedy Doda wykonała "Mazurek Dąbrowskiego" podczas wydarzenia "Morze Flag RMF FM i Miasta Krakowa", przy akompaniamencie Stokłosa Collective Orchestra. Później artystka zdecydowała się na poruszający gest w hołdzie Łukasza Litewka, co nie tylko zaskoczyło, ale i wzruszyło zgromadzonych.
Doda zaśpiewała hymn Polski i niespodziewanie złożyła hołd Łukaszowi Litewce
Doda pojawiła się pomiędzy flagami Polski na krakowskich Błoniach w białej sukni z czerwonymi dodatkami, a na ramionach narzuconą miała peleryną w narodowych, biało-czerwonych barwach. Oprócz przejmującego wykonania hymnu Polski, artystka wykonała też swój najnowszych singiel zatytułowany "Pamiętnik".
Tuż przed rozpoczęciem utworu, już bez biało-czerwonej peleryny na ramionach, Doda przytwierdziła do piersi symboliczną czarną wstążkę w geście oddania hołdu tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce. Chwilę przed pierwszymi wyśpiewanymi słowami piosenki artystka wymownie wzniosła też wzrok ku niebu, dodając tej chwili jeszcze większej wzniosłości. Wcześniej Doda pożegnała Litewkę w przejmujący sposób podczas pogrzebu.
Po pełnym emocji występie na krakowskich Błoniach, Doda skierowała do zgromadzonej publiki przejmujący apel.
Doda apeluje ze sceny w Krakowie
Na koniec Doda zaapelowała ze sceny o jedność i podkreśliła, że siła wspólnoty jest największa wtedy, gdy ludzie trzymają się razem mimo różnic.
Coraz więcej młodych ludzi jest patriotami. Pamiętajcie, że najważniejsze jest, żebyśmy byli razem i żebyśmy razem się trzymali. Polski naród jest silny wtedy, kiedy – mimo różnych waśni, nieporozumień, różnic, które nas dzielą – zawsze trzymamy się razem. Naród połączony to jest silny naród!
Fala komentarzy po wykonaniu hymnu Polski przez Dodę
Po publikacji nagrań z występu Dody, internauci lawinowo zaczęli komentować zarówno klasyczną aranżację, jak i wokalną interpretację "Mazurka Dąbrowskiego" przez wokalistkę. Komentujące osoby zwracały uwagę przede wszystkim na prostotę wykonania i to, że Doda nie próbowała robić z hymnu scenicznego popisu.
To nie było tylko wykonanie ,to było coś, co czuć w środku. Ciarki, duma i serce na dłoni… tak się śpiewa dla ludzi, nie dla sceny. Dobro narodowe bez dyskusji.
To, co dziś zrobiłaś z hymnem… trudno opisać słowami. Ciarki, wzruszenie - wszystko naraz. Przypomniałaś, przez co Polska już przeszła i jak wiele siły w nas jest, nawet w najtrudniejszych momentach. Jeśli kiedykolwiek znów przyjdzie się z tym mierzyć, takie wykonanie daje nadzieję i podnosi na duchu. Prawdziwy, głęboki patriotyzm. Dziękuję
