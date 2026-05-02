2 maja 2026 na krakowskich Błoniach ułożono mapę Polski z ok. 4000 biało-czerwonych flag. Do godziny 14:00 przestrzeń działała jak plener fotograficzny z wyznaczonymi punktami do zdjęć, a potem emocje przeniosły się pod scenę. To właśnie wtedy Doda wykonała "Mazurek Dąbrowskiego" podczas wydarzenia "Morze Flag RMF FM i Miasta Krakowa", przy akompaniamencie Stokłosa Collective Orchestra. Później artystka zdecydowała się na poruszający gest w hołdzie Łukasza Litewka, co nie tylko zaskoczyło, ale i wzruszyło zgromadzonych.

Doda pojawiła się pomiędzy flagami Polski na krakowskich Błoniach w białej sukni z czerwonymi dodatkami, a na ramionach narzuconą miała peleryną w narodowych, biało-czerwonych barwach. Oprócz przejmującego wykonania hymnu Polski, artystka wykonała też swój najnowszych singiel zatytułowany "Pamiętnik".

Tuż przed rozpoczęciem utworu, już bez biało-czerwonej peleryny na ramionach, Doda przytwierdziła do piersi symboliczną czarną wstążkę w geście oddania hołdu tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce. Chwilę przed pierwszymi wyśpiewanymi słowami piosenki artystka wymownie wzniosła też wzrok ku niebu, dodając tej chwili jeszcze większej wzniosłości. Wcześniej Doda pożegnała Litewkę w przejmujący sposób podczas pogrzebu.

Po pełnym emocji występie na krakowskich Błoniach, Doda skierowała do zgromadzonej publiki przejmujący apel.

Na koniec Doda zaapelowała ze sceny o jedność i podkreśliła, że siła wspólnoty jest największa wtedy, gdy ludzie trzymają się razem mimo różnic.

Coraz więcej młodych ludzi jest patriotami. Pamiętajcie, że najważniejsze jest, żebyśmy byli razem i żebyśmy razem się trzymali. Polski naród jest silny wtedy, kiedy – mimo różnych waśni, nieporozumień, różnic, które nas dzielą – zawsze trzymamy się razem. Naród połączony to jest silny naród! zaapelowała Doda ze sceny.

Po publikacji nagrań z występu Dody, internauci lawinowo zaczęli komentować zarówno klasyczną aranżację, jak i wokalną interpretację "Mazurka Dąbrowskiego" przez wokalistkę. Komentujące osoby zwracały uwagę przede wszystkim na prostotę wykonania i to, że Doda nie próbowała robić z hymnu scenicznego popisu.

To nie było tylko wykonanie ,to było coś, co czuć w środku. Ciarki, duma i serce na dłoni… tak się śpiewa dla ludzi, nie dla sceny. Dobro narodowe bez dyskusji.

To, co dziś zrobiłaś z hymnem… trudno opisać słowami. Ciarki, wzruszenie - wszystko naraz. Przypomniałaś, przez co Polska już przeszła i jak wiele siły w nas jest, nawet w najtrudniejszych momentach. Jeśli kiedykolwiek znów przyjdzie się z tym mierzyć, takie wykonanie daje nadzieję i podnosi na duchu. Prawdziwy, głęboki patriotyzm. Dziękuję czytamy w komentarzach.

Doda oddaje hołd Łukaszowi Litewce na scenie w Krakowie, Instagram radio_rmffm