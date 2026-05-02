W "Tańcu z Gwiazdami" emocje potrafią ponieść nie tylko pary na parkiecie. Tym razem głośno zrobiło się wokół Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego, zwycięzcy poprzedniej edycji, który w bieżącym sezonie pojawił się w roli współprowadzącego internetowy odcinek z balkoniku. Po krótkiej antenowej wpadce influencer pokazał na Instagramie wiadomości od Edwarda Miszczaka nie tylko z ostrym ostrzeżeniem, lecz także konkretnymi planami. O co może chodzić?

Edward Miszczak ostro do Bagiego. Napisał mu to wprost

Bagiński jest widzom dobrze znany nie tylko z Internetu, lecz także telewizji. Najpierw wywalczył Kryształową Kulę, a teraz wrócił do programu w innej roli. Obok Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny Bagi stał się nowym prowadzącym programu "Taniec z Gwiazdami". Poprowadził część show, rozmawiając z parami, kiedy te czekały na noty jurorów. Właśnie wtedy, pod wpływem emocji, z ust influencera na wizji padło niecenzuralne słowo.

Jak można zobaczyć na zrzucie ekranu z wymianą wiadomości między Bagim a dyrektorem programowym Polsatu, Miszczak zareagował na całą sytuację dosadnie, wskazując wprost, jakie mogą być konsekwencje ponownego tego typu występku na wizji.

Jeszcze jedno 'zaje***' na wizji i schodzisz z anteny, przysięgam napisała Bagiemu Miszczak.

Jednak nie była to jedyna wiadomość od Miszczaka, którą Bagi zdecydował się pokazać swoim fanom.

Bagi pokazał wiadomość od Edwarda Miszczaka. Znane są daty

W tej samej konwersacji internauci zobaczyli, że stacja nie zamyka przed influencerem drzwi do telewizyjnej kariery mimo drobnego potknięcia. Miszczak polecił mu zapisać trzy konkretne terminy, choć nie zdradził, czego konkretnie może spodziewać się Bagi.

Bagi, zapisz sobie te trzy daty: 7.05, 15.05 i 28.05. Prowadzenie Tańca z Gwiazdami poszło ok, ale musimy Cię sprawdzić mocniej napisał Miszczak.

Duże poruszenie wzbudził też dopisek o logopedzie. W wiadomości do Bagiego pojawiła się prośba, by od razu zapisał się na zajęcia, wraz z przekazaniem numeru kontaktowego.

ps tutaj numer do Logopedy, zapisz się od jutra proszę... dodał dyrektor programowy Polsatu.

